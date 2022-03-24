Военные рф за месяц войны убили 5 журналистов, 7 ранили, 1 пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Военные рф за месяц убили 5 журналистов, 7 ранили, 1 пропал без вести. По данным Института массовой информации, россия совершила 148 преступлений против СМИ. Об этом информирует Антон Геращенко в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
В Киеве и пригородах столицы было убито журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей:
- Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве)
- Брент Рено, бывший корреспондент The New York Times (расстрелян русскими 13 марта в Ирпене на блокпосту)
- Пьер Закжевський, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийского обстрела российских войск в селе Горенка Киевской области)
- Александра Кувшинова, украинская фіксерка, журналистка (погиб 14 марта вместе с Пьером Закжевським во время артиллерийского обстрела со стороны российских войск в селе Горенка Киевской области)
- Оксана Баулина, журналистка российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Навального (погиб 23 марта под российским обстрелом в Киеве время задача).
Напомним
Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене.