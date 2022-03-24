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Военные рф за месяц войны убили 5 журналистов, 7 ранили, 1 пропал без вести

Киев • УНН

 • 103777 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Военные рф за месяц убили 5 журналистов, 7 ранили, 1 пропал без вести. По данным Института массовой информации, россия совершила 148 преступлений против СМИ. Об этом информирует Антон Геращенко в своем Telegram, пишет УНН.

Военные рф за месяц войны убили 5 журналистов, 7 ранили, 1 пропал без вести

Детали

В Киеве и пригородах столицы было убито журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей:

- Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве)

- Брент Рено, бывший корреспондент The New York Times (расстрелян русскими 13 марта в Ирпене на блокпосту)

- Пьер Закжевський, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийского обстрела российских войск в селе Горенка Киевской области)

- Александра Кувшинова, украинская фіксерка, журналистка (погиб 14 марта вместе с Пьером Закжевським во время артиллерийского обстрела со стороны российских войск в селе Горенка Киевской области)

- Оксана Баулина, журналистка российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Навального (погиб 23 марта под российским обстрелом в Киеве время задача).

Напомним

Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене.

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