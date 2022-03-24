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Військові рф за місяць війни вбили 5 журналістів, 7 поранили, 1 зник безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Військові рф за місяць убили 5 журналістів, 7 поранили, 1 зник безвісти. За даними Інституту масової інформації, росія скоїла 148 злочинів проти ЗМІ. Про це інформує Антон Геращенко у своєму Telegram, пише УНН.

Військові рф за місяць війни вбили 5 журналістів, 7 поранили, 1 зник безвісти

Деталі

У Києві та передмістях столиці було вбито журналістів під час виконання ними професійних обов'язків:

- Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі у Києві)

- Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту)

- П'єр Закжевський, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області)

- Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом із П'єром Закжевським під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області)

- Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві час завдання).

Нагадаємо

Окупанти розстріляли журналістів New York Times в Ірпені.

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