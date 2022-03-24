Військові рф за місяць війни вбили 5 журналістів, 7 поранили, 1 зник безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Військові рф за місяць убили 5 журналістів, 7 поранили, 1 зник безвісти. За даними Інституту масової інформації, росія скоїла 148 злочинів проти ЗМІ. Про це інформує Антон Геращенко у своєму Telegram, пише УНН.
Деталі
У Києві та передмістях столиці було вбито журналістів під час виконання ними професійних обов'язків:
- Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі у Києві)
- Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту)
- П'єр Закжевський, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області)
- Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом із П'єром Закжевським під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області)
- Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві час завдання).
Нагадаємо
Окупанти розстріляли журналістів New York Times в Ірпені.