Военные моряки пели колядки и попробовали освященный рождественский ужин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Святой вечер накануне Рождества Христова личный состав Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и корабельного состава пел колядки и ел освященный рождественский ужин, передает УНН со ссылкой на сообщение ВМС ВС Украины в Facebook.
Как сообщили в ВМС, в Святой вечер накануне Рождества Христова личный состав Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и корабельного состава посетил отец Игорь.
Священнослужитель поздравил военных моряков с одним из самых почитаемых праздников в Украине, освятил ужин и вместе с флотским коллективом спел рождественские колядки. Все военнослужащие погрузились в праздничную атмосферу и почувствовали настоящий дух торжества", - говорится в сообщении.
Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.
Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.