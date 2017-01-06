Військові моряки співали колядок та скуштували освячену різдвяну вечерю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Святий вечір напередодні Різдва Христового особовий склад Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України та корабельного складу співав колядок та ласував освяченою різдвяною вечерею, передає УНН із посиланням на повідомлення ВМС ЗС України у Facebook.
Як повідомили у ВМС, у Святий вечір напередодні Різдва Христового до особового складу Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України та корабельного складу завітав отець Ігор.
Священнослужитель привітав військових моряків з одним із найбільш шанованих свят в Україні, освятив вечерю та разом із флотським колективом заспівав різдвяні колядки. Всі військовослужбовці поринули в святкову атмосферу та відчули справжній дух торжества", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.
Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.