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Военные медики борются за жизнь раненого офицера ГосЧС - штаб

Киев • УНН

 • 9032 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Военные медики борются за жизнь раненого офицера ГосЧС Украины в районе Авдеевки. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Военные медики борются за жизнь раненого офицера ГосЧС - штаб

"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск населенного пункта Авдеевка получил ранения подполковник ГосЧС Украины. Офицер был доставлен в военный мобильный госпиталь. Ночью он был прооперирован. В настоящее время состояние здоровья офицера стабильно тяжелое. Военные медики делают все возможное для того, чтобы спасти его жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГосЧС ранее сообщили, что состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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