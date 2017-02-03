Военные медики борются за жизнь раненого офицера ГосЧС - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Военные медики борются за жизнь раненого офицера ГосЧС Украины в районе Авдеевки. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск населенного пункта Авдеевка получил ранения подполковник ГосЧС Украины. Офицер был доставлен в военный мобильный госпиталь. Ночью он был прооперирован. В настоящее время состояние здоровья офицера стабильно тяжелое. Военные медики делают все возможное для того, чтобы спасти его жизнь", - говорится в сообщении.
Напомним, в ГосЧС ранее сообщили, что состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГосЧС стабильное.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.