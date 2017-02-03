Військові медики борються за життя пораненого офіцера ДСНС - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Військові медики борються за життя пораненого офіцера ДСНС України в районі Авдіївки. Про це УНН повідомилиу прес-центрі штабу АТО.
"Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ населеного пункту Авдіївка отримав поранення підполковник ДСНС України. Офіцер був доставлений до військового мобільного госпіталю. Вночі його було прооперовано. На даний час стан здоров’я офіцера стабільно важкий. Військові медики роблять все можливе для того, щоб врятувати його життя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ДСНС раніше повідомили, що стан пораненого в Авдіївці співробітника ДСНС стабільний.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.