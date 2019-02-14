Военные врачи из Украины будут учиться в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на обучение. Об этом сообщает посольство Украины в Чешской республике, передает УНН.
"Специализированный учебный курс для военных врачей проходит по программе Плана двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Украины и Чешской Республики. Курс был основан несколько лет назад, и с тех пор учения проходят на регулярной основе. В этом году в Чехию приехали военные врачи с многолетним боевым опытом предоставления медицинской помощи в полевых и стационарных госпиталях, которые готовы обменяться с чешскими коллегами своим практическим опытом и перенять у них новейшие европейские наработки", - говорится в сообщении.
Во время встречи обсудили потребности украинских военных врачей и возможности оказания им помощи из-за рубежа, в частности в области специализированного медицинского оборудования и оснастки для выездных медицинских бригад в зоне боевых действий.
Также обсудили потребности в физической и психологической реабилитации украинских военнослужащих с привлечением иностранных специалистов, в частности врачи обращали внимание на необходимость большего количества специализированных врачей-психологов с опытом лечения посттравматических стрессовых расстройств.
Напомним, местные власти и учреждения образования получили новые возможности для развития инфраструктуры школ - естественных лабораторий, спортивных залов и т. д. для углубленного изучения предметов. Министерство образования и науки утвердило положение "О межшкольном ресурсном центре" (МРЦ), вступивший в силу 13 февраля.