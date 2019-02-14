Військові лікарі з України навчатимуться в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Група військових хірургів та анестезіологів з України прибули до Чеської Республіки на навчання. Про це повідомляє посольство України в Чеській республіці, передає УНН.
"Спеціалізований навчальний курс для військових лікарів проходить за програмою Плану двостороннього співробітництва між Міністерствами оборони України та Чеської Республіки. Курс було започатковано кілька років тому, і з того часу навчання відбуваються на регулярній основі. Цього року до Чехії приїхали військові лікарі з багаторічним бойовим досвідом надання медичної допомоги в польових та стаціонарних госпіталях, які готові обмінятися з чеськими колегами своїм практичним досвідом та перейняти в них новітні європейські напрацювання", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі обговорили потреби українських військових лікарів та можливості надання їм допомоги з-за кордону, зокрема в галузі спеціалізованого медичного обладнання та оснащення для виїзних медичних бригад у зоні бойових дій.
Також обговорили потреби в фізичній та психологічній реабілітації українських військовослужбовців із залученням закордонних фахівців, зокрема лікарі звертали увагу на потребу більшої кількості спеціалізованих лікарів-психологів з досвідом лікування посттравматичних стресових розладів.
Нагадаємо, місцева влада і заклади освіти отримали нові можливості для розбудови інфраструктури шкіл – природничих лабораторій, спортивних залів і т. ін. для поглибленого вивчення предметів. Міністерство освіти і науки затвердило положення "Про міжшкільний ресурсний центр" (МРЦ), що набуло чинності 13 лютого.