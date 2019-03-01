Военные "Азова" сбили в зоне ООС российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Военнослужащими подразделения Объединенных сил сбит БПЛА типа "Элерон" российских оккупационных войск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия. в 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит", - указали в штабе.
Как отмечается, военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений.
"Как выяснилось, БПЛА, сбитый бдительными гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон". Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации", - добавили в штабе.
Напомним, "Азов" снова стал к обороне страны с февраля.