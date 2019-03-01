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Військові "Азова" збили у зоні ООС російський безпілотник

Військові "Азова" збили у зоні ООС російський безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Військовослужбовцями підрозділу Об'єднаних сил збито БПЛА типу "Елерон" російських окупаційних військ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Сьогодні, 1 березня, на одному зі взводних опорних пунктів окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на світлодарському напрямку, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України помітили над позицією безпілотний літальний апарат противника. Гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї. О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито", - вказали у штабі.

Як зазначається, військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів.

"Як з'ясувалося, БПЛА, збитий пильними гвардійцями, виявився російським безпілотним літальним апаратом типу "Елерон". Наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації", - додали у штабі.

Нагадаємо, "Азов" знову став до оборони країни з лютого.

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