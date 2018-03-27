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Военная прокуратура: найденная в Житомирской области техника была списана

Военная прокуратура: найденная в Житомирской области техника была списана

Киев  •  УНН

 • 18056 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Найденные в Житомирской области около 200 единиц техники военного образца на балансе Вооруженных сил не числятся и были признаны несколько лет назад в качестве избыточных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко, передает корреспондент УНН.

"В рамках расследования уголовного производства в отношении кражи нефтепродуктов из нефтепровода "Дружба" было обнаружено цистерны. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено 196 единиц техники, которые имеют явно военное происхождение. Учитывая это, житомирским управлением Национальной полиции было начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса. Следствие находится на начальной стадии. Однако уже установлено, что данная техника является демилитаризованной", - сказал Рябенко.

По его словам, всего было выявлено 196 единиц техники. Из них - 93 единицы являются транспортной техникой, 98 - это прицепы, кунги, цистерны, 4 - БТР и БРДМ.

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"Ни одного вооружения, ни одного факта назвать эту технику военной в настоящее время нет. Речь идет не об военном имуществе, а о демилитаризованном имуществе. Ни одного факта хищения военного имущества в настоящее время не установлено. Каких-то данных и оснований назвать эту технику военной нет", - отметил Рябенко.

Он также сообщил, что сейчас у владельца этого имущества - частного предпринимателя, изъято договоры, доверенности купли-продажи, из которых следует, что приобретение произошло не менее 6-8 лет назад. Для нас главным было не то, как покупал предприниматель эту технику, сказал Рябенко, а каким образом эта техника была приобретена и находится ли она на учете в воинских частях и ее происхождение.

Так, в настоящее время получено подтверждение на 17 единиц техники, которые в апреле 2013го - июне 2016 года реализовывались как избыточное имущество, предприятиями, имеющими соответствующие разрешения на осуществление такого рода операций.

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Вместе с тем, проведенными осмотрами установлено, что примерно 30% техники - 72 единицы, реализовывались центром избыточного имущества ВСУ через корпорацию "Укринмаш" коммерческим структурам. Сейчас продолжаются следственные действия для получения документов подтверждения происхождения этой техники.

В то же время, как отметил Рябенко, найдено технику, которая не имеет номеров кузовов, двигателей и шасси. Поэтому в этом случае будут назначаться экспертизы.

Говоря о личности владельца имущества, Рябенко отметил, что он долгое время занимался скупкой избыточной военной техники. "Уничтоженные номера уже дают основания для открытия производства. В настоящее время для задержания владельца, следствие считает, оснований нет. Техника арестована по решению суда. Если будет доказано, что она приобретена незаконным способом, то будет конфискована в доход государства", - подчеркнул Рябенко.

В то же время, прокурор сообщил, что отдельные договоры на приобретение имущества датируются 2014-2016 годами.

"Странного в этом нет, поскольку и сейчас Министерство обороны реализует избыточную технику, восстановить которую экономически невыгодно", - сказал Рябенко.

Он добавил, что информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны АТО, нет.

Как сообщал УНН, в Житомирской области нашли 200 единиц военной техники, которую продавали через Интернет.

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