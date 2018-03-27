Військова прокуратура: знайдена на Житомирщині техніка була списана

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Знайдені у Житомирській області близько 200 одиниць техніки військового зразка на балансі Збройних сил не значаться і були визнані кілька років тому як надлишкові. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Григорій Рябенко, передає кореспондент УНН.

"У рамках розслідування кримінального провадження щодо крадіжки нафтопродуктів із нафтопроводу "Дружба" було виявлено цистерни. У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено 196 одиниць техніки, які мають явно військове походження. З огляду на це житомирським управління Національної поліції було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу. Слідство перебуває на початковій стадії. Проте уже встановлено, що дана техніка є демілітаризованою", - сказав Рябенко.

За його словами, всього було виявлено 196 одиниць техніки. З них - 93 одиниці є транспортною технікою, 98 - це причепи, кунги, цистерни, 4 – БТР і БРДМ.

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"Жодного озброєння, жодного факту назвати цю техніку військовою на даний час немає. Мова іде не про військове майно, а про демілітаризоване майно. Жодного факту розкрадання військового майна на даний час не встановлено. Якихось даних та підстав назвати цю техніку військовою немає", - зазначив Рябенко.

Він також повідомив, що наразі у власника цього майна – приватного підприємця, вилучено договори, довіреності купівлі-продажу, з яких вбачається, що придбання тривало щонайменше 6-8 років тому назад. Для нас головним було не те, як купував підприємець цю техніку, сказав Рябенко, а яким чином ця техніка була придбана і чи перебуває вона на обліку у військових частинах та її походження.

Так, наразі отримано підтвердження на 17 одиниць техніки, які у квітні 2013 - червені 2016 років реалізовувалися як надлишкове майно, підприємствами, що мають відповідні дозволи на здійснення такого роду операцій.

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Разом із цим, проведеними оглядами встановлено, що приблизно 30% техніки - 72 одиниці, реалізовувалися центром надлишкового майна ЗСУ через корпорацію "Укрінмаш" комерційним структурам. Наразі тривають слідчі дії для отримання документів підтвердження походження цієї техніки.

Водночас, як зауважив Рябенко, знайдено техніку, яка не має номерів кузовів, двигунів і шасі. Тому у цьому випадку призначатимуться експертизи.

Говорячи про особу власника майна, Рябенко зазначив, що він тривалий час займався скуповуванням надлишкової військової техніки. "Знищені номери вже дають підстави для відкриття провадження. На даний час для затримання власника, слідство вважає, підстав немає. Техніка арештована за рішенням суду. Якщо буде доведено, що вона придбана у незаконний спосіб, то буде конфіскована у дохід держави", - наголосив Рябенко.

У той же час, прокурор повідомив, що окремі договори на придбання майна датуються 2014-2016 роками.

"Дивного у цьому немає, оскільки і зараз Міністерство оборони реалізовує надлишкову техніку, яку відновити економічно невигідно", - сказав Рябенко.

Він додав, що інформації про те, що окремі одиниці техніки завезені із зони АТО, немає.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області знайшли 200 одиниць військової техніки, яку продавали через Інтернет.

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