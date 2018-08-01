Военная прокуратура задержала иранца, который за взятку пытался попасть в Украину

“Около 3:35 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины на попытке проникнуть в Украину без законных на то оснований задержан гражданин Ирана. Задержание иностранца осуществлено совместно с работниками отдела полиции аэропорта „Борисполь“ и управления внутренней и собственной безопасности „Центр“ Государственной пограничной службы Украины”, - указано в сообщении.

Иранец пытался за 800 долларов США подкупить украинского офицера-пограничника отдела пограничной службы “Борисполь”.

“Сейчас военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляется процессуальное руководство в открытом уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Неправомерную выгоду в иностранца изъято”, - добавили правоохранители.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, жителю Черкасской сообщили о подозрении за участие в “ЛНР”.