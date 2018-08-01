Військова прокуратура затримала іранця, який за хабар намагався потрапити в Україну

“Близько 03:35 військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України на спробі проникнути в Україну без законних на те підстав затримано громадянина Ірану. Затримання іноземця здійснено спільно з працівниками відділу поліції аеропорту „Бориспіль“ та управління внутрішньої та власної безпеки „Центр“ Державної прикордонної служби України”, — вказано у повідомленні.

Іранець намагався за 800 доларів США підкупити українського офіцера-прикордонника відділу прикордонної служби “Бориспіль”.

“Наразі військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Неправомірну вигоду в іноземця вилучено”, — додали правоохоронці.

Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, мешканцю Черкащини повідомили про підозру за участь в “ЛНР”.