Військова прокуратура затримала іранця, який за хабар намагався потрапити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. При спробі проникнути в Україну без законних на те підстав затримано громадянина Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Близько 03:35 військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України на спробі проникнути в Україну без законних на те підстав затримано громадянина Ірану. Затримання іноземця здійснено спільно з працівниками відділу поліції аеропорту „Бориспіль“ та управління внутрішньої та власної безпеки „Центр“ Державної прикордонної служби України”, — вказано у повідомленні.
Іранець намагався за 800 доларів США підкупити українського офіцера-прикордонника відділу прикордонної служби “Бориспіль”.
“Наразі військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Неправомірну вигоду в іноземця вилучено”, — додали правоохоронці.
Тривають першочергові слідчі дії.
Як повідомляв УНН, мешканцю Черкащини повідомили про підозру за участь в “ЛНР”.