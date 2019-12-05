Военная прокуратура закончила досудебное расследование по 8 уголовным делам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Военная прокуратура закончила досудебное расследование по 8 уголовным делам, все они связаны с получением взяток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.
“Главной военной прокуратурой в октябре 2019 года закончено досудебное расследование по 8 уголовных производствах совершения военнослужащими преступлений в сфере коррупции (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
В частности:
— при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара одного из районных военкоматов Сумской области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды за непризыв человека на срочную военную службу;
-при процессуальном руководстве военной прокуратуры Житомирского гарнизона направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара одного из районных военкоматов Житомирской области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды от призывника за предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу;
— военной прокуратурой Донецкого гарнизона направлено в суд обвинительные акты по командиру батальона и командиру роты воинских частей в районе проведения антитеррористической операции, которые по версии следствия получили от подчиненных военнослужащих неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности и инициирование проведения служебного расследования;
— военной прокуратурой Центрального региона Украины направлено в суд обвинительное отношении председателя одной из райгосадминистраций Черниговской области, который обвиняется в получении от гражданина неправомерной выгоды за обеспечение победы последнего на конкурсе по аренде помещения и заключения соответствующего договора;
— военными прокуратурами Одесского, Харьковского и Полтавского гарнизонов направлено в суд 3 обвинительных акта в отношении должностных лиц контролирующих органов.
Кроме того, на контроле Главной военной прокуратуры находится 7 уголовных производств этой категории, в которых лицам сообщено о подозрении.
Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили военного комиссара на взятке в три тысячи долларов США.