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Военная прокуратура закончила досудебное расследование по 8 уголовным делам

Военная прокуратура закончила досудебное расследование по 8 уголовным делам

Киев  •  УНН

 • 10385 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Военная прокуратура закончила досудебное расследование по 8 уголовным делам, все они связаны с получением взяток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.

“Главной военной прокуратурой в октябре 2019 года закончено досудебное расследование по 8 уголовных производствах совершения военнослужащими преступлений в сфере коррупции (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

В частности:

— при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара одного из районных военкоматов Сумской области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды за непризыв человека на срочную военную службу;

-при процессуальном руководстве военной прокуратуры Житомирского гарнизона направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара одного из районных военкоматов Житомирской области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды от призывника за предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу;

— военной прокуратурой Донецкого гарнизона направлено в суд обвинительные акты по командиру батальона и командиру роты воинских частей в районе проведения антитеррористической операции, которые по версии следствия получили от подчиненных военнослужащих неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности и инициирование проведения служебного расследования;

— военной прокуратурой Центрального региона Украины направлено в суд обвинительное отношении председателя одной из райгосадминистраций Черниговской области, который обвиняется в получении от гражданина неправомерной выгоды за обеспечение победы последнего на конкурсе по аренде помещения и заключения соответствующего договора;

— военными прокуратурами Одесского, Харьковского и Полтавского гарнизонов направлено в суд 3 обвинительных акта в отношении должностных лиц контролирующих органов.

Кроме того, на контроле Главной военной прокуратуры находится 7 уголовных производств этой категории, в которых лицам сообщено о подозрении.

Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили военного комиссара на взятке в три тысячи долларов США.

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