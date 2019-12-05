Військова прокуратура закінчила досудове розслідування у 8 кримінальних справах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Військова прокуратура закінчила досудове розслідування у 8 кримінальних справах, всі вони пов’язанні з отриманням хабарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГПУ.
“Головною військовою прокуратурою у жовтні 2019 року закінчено досудове розслідування у 8 кримінальних провадженнях щодо вчинення військовослужбовцями злочинів у сфері корупції (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зокрема:
— за процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військового комісара одного з районних військкоматів Сумської області, який обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди за не призов особи на строкову військову службу;
— за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військового комісара одного з районних військкоматів Житомирської області, який обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди від призовника за надання відстрочки від призову на строкову військову службу;
— військовою прокуратурою Донецького гарнізону скеровано до суду обвинувальні акти щодо командира батальйону та командира роти військових частин в районі проведення антитерористичної операції, які за версією слідства одержали від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду за не притягнення до адміністративної відповідальності та ініціювання проведення службового розслідування;
— військовою прокуратурою Центрального регіону України скеровано до суду обвинувальний щодо голови однієї з райдержадміністрацій Чернігівської області, який обвинувачується в одержанні від громадянина неправомірної вигоди за забезпечення перемоги останнього на конкурсі щодо оренди приміщення та укладення відповідного договору;
— військовими прокуратурами Одеського, Харківського та Полтавського гарнізонів направлено до суду 3 обвинувальні акти щодо службових осіб контролюючих органів.
Крім того, на контролі Головної військової прокуратури перебуває 7 кримінальних проваджень цієї категорії, у яких особам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці викрили військового комісара на хабарі у три тисячі доларів США.