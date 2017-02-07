Военная прокуратура вернула Минобороны более 800 га земли

Решением Одесского апелляционного хозяйственного суда поддержана позиция военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины и отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Тарутинской райгосадминистрации на решение суда первой инстанции. В частности, обязали ответчиков вернуть Министерству обороны Украины незаконно отчужденные земельные участки военного полигона "Тарутинский" общей площадью 807,9 га.

Напомним, что указанные земельные участки военного ведомства, предназначенные для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки, в 2006-2007 гг. незаконно предоставлены в пользование коммерческой структуре для строительства объектов недвижимости и выращивания сельскохозяйственной продукции.

Стоимость земельных участков бывшего полигона составляет более 22 млн грн. Решение суда вступило в законную силу. Военной прокуратурой принимаются меры для реального исполнения решения суда, которым земли обороны будут возвращены законному пользователю - Министерству обороны Украины.