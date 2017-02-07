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Військова прокуратура повернула Міноборони більше 800 га землі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону домоглася повернення Міноборони України земель полігону загальною площею 807,9 га. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури південного регіону.

Військова прокуратура повернула Міноборони більше 800 га землі

Рішенням Одеського апеляційного господарського суду підтримано позицію військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України та відмовлено в задоволенні апеляційної скарги Тарутинської райдержадміністрації на рішення суду першої інстанції. Зокрема, зобов’язано відповідачів повернути Міністерству оборони України незаконно відчужені земельні ділянки військового полігону “Тарутинський” загальною площею 807,9 га.

Нагадаємо, що зазначені земельні ділянки військового відомства, призначені для тренування військовослужбовців і підвищення їх бойового вишколу, у 2006-2007 рр. незаконно надані в користування комерційній структурі для будівництва об’єктів нерухомості та вирощування сільськогосподарської продукції.

Вартість земельних ділянок колишнього полігону становить понад 22 млн грн. Наразі рішення суду набуло законної сили. Військовою прокуратурою вживаються заходи задля реального виконання рішення суду, яким землі оборони будуть повернуті законному користувачу — Міністерству оборони України.

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