Военная прокоратура расследует гибель солдата на железной дороге, который выпал из поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда, пишет УНН со ссылкой на Facebook Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области”, — указано в сообщении.
Старшего солдата был доставлен “скорой” в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.
“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины. Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области. Организовано первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз”, — добавили правоохранители.
Как писал УНН, летом в Хмельницкой полицейские обнаружили тело 11-летнего подростка, который выпал из поезда.