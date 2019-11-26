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Військова прокоратура розслідує загибель солдата на залізниці, який випав з потяга

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав з потяга, пише УНН з посиланням на Facebook Військової прокуратури Центрального регіону України.

“Встановлено, що військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС. Потерпілий був виявлений 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області”, — вказано у повідомленні.

Старшого солдата було доставлено “швидкою” до Білоцерківського військового госпіталю. Чоловік 1987 року народження перебував у тяжкому стані: відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України. Досудове розслідування провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ НП в Київській області. Організовано першочергові слідчі дії та призначено ряд судово-медичних експертиз”, — додали правоохоронці.

Як писав УНН, влітку на Хмельниччині поліцейські виявили тіло 11-річного підлітка, який випав з потягу.

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