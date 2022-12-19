Военная помощь Нидерландов Украине достигла почти 1 млрд. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, достигла 987 миллионов евро, сообщила министерша обороны Кайса Оллонгрен.
Об этом информирует УНН со ссылкой на NL Times.
Детали
Нидерландская помощь включает 697 миллионов евро на оборудование, пакет военной помощи на 120 миллионов евро и взнос в размере 100 миллионов евро, которые будут переданы в Международный фонд для Украины.
Кроме того, Нидерланды также внесут 25 миллионов евро в фонд НАТО для военной поддержки разрушенной войной страны. Этот фонд предназначен для оплаты топлива, одежды и медикаментов.
По словам Оллонгрен, большая сумма показывает, “насколько важно помочь Украине, чтобы она не проиграла войну против России”. Министерша отметила, что с помощью партнеров Украина должна продержаться эту зиму, несмотря на российские атаки на энергосистему страны.
Напомним
Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину, заявил в 12 декабря глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра.