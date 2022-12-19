Військова допомога Нідерландів Україні сягла майже 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, досягла 987 мільйонів євро, повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.
Про це інформує УНН з посиланням на NL Times.
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Нідерландська допомога включає 697 мільйонів євро на обладнання, пакет військової допомоги на 120 мільйонів євро та внесок у розмірі 100 мільйонів євро, які будуть передані до Міжнародного фонду для України.
Крім того, Нідерланди також внесуть 25 мільйонів євро до фонду НАТО для військової підтримки зруйнованої війною країни. Цей фонд призначений для оплати палива, одягу та медикаментів.
За словами Оллонгрен, велика сума показує, “наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну проти Росії”. Міністерка зауважила, що за допомогою партнерів Україна має протриматися цю зиму, попри російські атаки на енергосистему країни.
Нагадаємо
Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну, заявив у 12 грудня очільник МЗС Нідерландів Вопке Хьокстра.