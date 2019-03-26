Военкомат на Прикарпатье разрисовали свастикой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области свастикой разрисовали военкомат, полиция нашла виновника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"В полицию обратился военный комиссар и сообщил, что обнаружил на стенах Богородчанского районного военного комиссариата росписи краской", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта. Правонарушителя разыскали через несколько часов. Речь идет о 48-летнем жителе Богородчанского района.
На данный момент указанное сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения в совершении преступления.
Указано, что злоумышленник неоднократно судим, в 2019 году вышел из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления.
В полиции добавили, что правоохранителями выявлено еще несколько административных зданий в центре Богородчан с надписями на фасадах.
Напомним, в Харьковской области вандалы краской облили памятник "Казацкий крест".