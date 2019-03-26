Військкомат на Прикарпатті розмалювали свастикою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У селищі Богородчани в Івано-Франківській області свастикою розмалювали військкомат, поліція знайшла винуватця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції області.
"До поліція звернувся військовий комісар і повідомив, що виявив на стінах Богородчанського районного військового комісаріату розписи фарбою", - повідомили у поліції.
Інцидент стався у ніч з 24 на 25 березня. Правопорушника розшукали через декілька годин. Йдеться про 48-річного жителя Богородчанського району.
Наразі вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєнні злочину.
Вказано, що зловмисник неодноразово судимий, у 2019 році вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину.
У поліції додали, що правоохоронцями виявлено ще декілька адміністративних будівель в центрі Богородчан із написами на фасадах.
Нагадаємо, на Харківщині вандали фарбою облили пам’ятник “Козацький хрест”.