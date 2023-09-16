Войска рф нанесли 54 удара по Запорожской области: два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российские военные за минувшие сутки, 15 сентября, совершили 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителя, информирует УНН со ссылкой на страницу Запорожской ОГА в Facebook.
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"48 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малиновки, Белогорья, Роботино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. Враг ударил 2 авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет. Их доставили в лечебное учреждение. Кроме этого, поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.
Напомним
Российские оккупанты 14 сентября 118 раз обстреляли Запорожскую область. Ранения получил 34-летний мужчина. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.