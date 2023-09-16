Війська рф завдали 54 удари по Запорізькій області: двоє осіб поранено

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"48 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог вдарив 2 авіабомбами по Оріхову й обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років. Їх доправили до лікувальної установи. Крім цього, надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо

Російські окупанти 14 вересня 118 разів обстріляли Запорізьку область. Поранення отримав 34-річний чоловік. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.