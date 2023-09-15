Окупанти вдарили по Запорізькій області 118 разів, є руйнування та поранений

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«118 обстрілів по 31 населеному пункту - військовослужбовці рф продовжують чинити терор мирного населення», - написав Малашко у Telegram.

За його словами, ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, 6 авіаударів по Оріхову, а також 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малим Щербакам, П'ятихатках та Малинівці.

Також він повідомив, що 94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського.

«Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік – його госпіталізовано. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури», - зазначив Малашко.

Доповнення

14 вересня повідомлялося, що українській військові у Запорізькій області знищили БпЛА SuperCam.