У Запорізькій області українські військові знищили БпЛА SuperCam
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українській військові у Запорізькій області знищили БпЛА SuperCam, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Схід".
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"У Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА SuperCam", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.