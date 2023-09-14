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29 березня, 17:57 • 271262 перегляди

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29 березня, 17:57 • 357871 перегляди

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29 березня, 10:47 • 333959 перегляди

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29 березня, 07:30 • 299135 перегляди

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28 березня, 18:00 • 218981 перегляди

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28 березня, 17:13 • 203795 перегляди

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У Запорізькій області українські військові знищили БпЛА SuperCam

У Запорізькій області українські військові знищили БпЛА SuperCam

Київ • УНН

 • 226655 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українській військові у Запорізькій області знищили БпЛА SuperCam, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Схід".

Цитата

"У Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА SuperCam", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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