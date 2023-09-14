В Запорожской области украинские военные уничтожили БпЛА SuperCam
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинские военные в Запорожской области уничтожили БпЛА SuperCam, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Цитата
"В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено БпЛА SuperCam", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 970 человек, 4599 танков и сотен единиц другой военной техники.