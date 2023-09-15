Оккупанты ударили по Запорожской области 118 раз, есть разрушения и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 118 раз обстреляли Запорожскую область. Ранения получил 34-летний мужчина. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
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«118 обстрелов по 31 населенному пункту - военнослужащие рф продолжают терроризировать мирное население», - написал Малашко в Telegram.
По его словам, враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Успеновки, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Роботино, Малых Щербаков и Лукьяновского, 6 авиаударов по Орехову, а также 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Малиновке.
Также он сообщил, что 94 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Орехова, Белогорья, Темировки, Ольговского, Луговского, Преображенки, Степногорска, Степного, Плавней, Павловки, Лобкового и Каменского.
«В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина – он госпитализирован. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры», - отметил Малашко.
Дополнение
14 сентября сообщалось, что украинской военные в Запорожской области уничтожили БпЛА SuperCam.