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Войска рф убили в Украине еще пятерых гражданских – ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, российские военные убили в Украине пятерых гражданских, ранили – девятерых. Такие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 31.10.2022 (по состоянию на 09:00 01.11.2022) погибло – 5 человек, ранено – 9", – написал Тимошенко.

Ситуация по областям

  • Донецкая область – 4 погибших (обнаружен 1 убитый ранее), 3 раненых;
  • Николаевская область – 1 погибший, 5 раненых;
  • Харьковская область – 1 раненый.

Напомним

30 октября российские оккупанты убили в Украине 10 гражданских, ранили – 10.

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