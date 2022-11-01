Войска рф убили в Украине еще пятерых гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, российские военные убили в Украине пятерых гражданских, ранили – девятерых. Такие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 31.10.2022 (по состоянию на 09:00 01.11.2022) погибло – 5 человек, ранено – 9", – написал Тимошенко.
Ситуация по областям
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- Донецкая область – 4 погибших (обнаружен 1 убитый ранее), 3 раненых;
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- Николаевская область – 1 погибший, 5 раненых;
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- Харьковская область – 1 раненый.
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Напомним
30 октября российские оккупанты убили в Украине 10 гражданских, ранили – 10.