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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Війська рф вбили в Україні ще п'ятьох цивільних – ОП

Війська рф вбили в Україні ще п'ятьох цивільних – ОП

Київ • УНН

 • 154200 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, російські військові вбили в Україні п'ятьох цивільних, поранили – дев'ятьох. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 31.10.2022 (станом на 09:00 01.11.2022) загинуло – 5 осіб, пораенено – 9", – написав Тимошенко.

Ситуація за областями

  • Донецька область – 4 загиблих (виявлено 1 вбитого раніше), 3 поранених;
  • Миколаївська область – 1 загиблий, 5 поранених;
  • Харківська область – 1 поранений.

Нагадаємо

30 жовтня російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних, поранили – 10.

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