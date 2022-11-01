Війська рф вбили в Україні ще п'ятьох цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, російські військові вбили в Україні п'ятьох цивільних, поранили – дев'ятьох. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 31.10.2022 (станом на 09:00 01.11.2022) загинуло – 5 осіб, пораенено – 9", – написав Тимошенко.
Ситуація за областями
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- Донецька область – 4 загиблих (виявлено 1 вбитого раніше), 3 поранених;
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- Миколаївська область – 1 загиблий, 5 поранених;
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- Харківська область – 1 поранений.
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Нагадаємо
30 жовтня російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних, поранили – 10.