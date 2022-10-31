Окупанти вбили в Україні ще 10 цивільних - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За неділю, 30 жовтня, стало відомо, що російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних, поранили – 10. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
«Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 30.10.2022 (станом на 09:00 31.10.2022): загинуло - 10 осіб, поранено - 10 осіб», - навів він дані.
Деталі
За інформацією заступника керівника ОП, ситуація в Україні така:
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- Вінницька область - 1 поранений;
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- Дніпропетровська область - 1 загиблий, 2 поранених;
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- Донецька область - 5 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 2 поранених;
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- Київська область - 1 поранений;
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- Миколаївська область - 2 загиблих, 1 поранений;
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- Сумська область - 1 поранений;
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- Харківська область - 1 загиблий (на міні), 1 поранений;
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- Херсонська область - 1 загиблий, 1 поранений.
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Доповнення
Минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції.