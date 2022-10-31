Окупанти вбили в Україні ще 10 цивільних - ОП

Цитата

«Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 30.10.2022 (станом на 09:00 31.10.2022): загинуло - 10 осіб, поранено - 10 осіб», - навів він дані.

Деталі

За інформацією заступника керівника ОП, ситуація в Україні така:



Вінницька область - 1 поранений;



Дніпропетровська область - 1 загиблий, 2 поранених;



Донецька область - 5 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 2 поранених;



Київська область - 1 поранений;



Миколаївська область - 2 загиблих, 1 поранений;



Сумська область - 1 поранений;



Харківська область - 1 загиблий (на міні), 1 поранений;



Херсонська область - 1 загиблий, 1 поранений.



Доповнення

Минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції.