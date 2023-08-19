Войска рф обстреляли населенные пункты Харьковской области: ранены два человека, повреждены жилые дома

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Киев • УНН

 • 844442 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки вели огонь по населенным пунктам пяти районов Харьковской области - Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека, получили повреждения жилые дома, информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Цитата

"Прошлой ночью около полуночи российские оккупанты обстреляли село Загрызово Изюмского района. Ранения получили и были госпитализированы женщина 44 лет и 26-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, около 1:00 ночи россияне обстреляли Волчанск и село Вильча Чугуевского района. В Вильче повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки, здания гражданского предприятия, в Волчанске - дом. Предварительно, без пострадавших.

За прошедшие сутки оккупанты вели огонь по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В результате обстрелов Купянска повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Также захватчики 18 августа обстреляли из танка село Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрелов повреждены жилой дом, летняя кухня и линии электропередач.

Используя БПЛА, враг обстрелял село Глушковка Купянского района. Зафиксировано попадание в открытый участок земли. В Чернещине Изюмского района в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и электросеть агропредприятия.

Напомним

17 августа из Купянского района Харьковской области эвакуировали 43 человека, из них 4 — это дети.

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