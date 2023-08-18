З Куп’янського району Харківщини в початку евакуації вивезли 526 людей, з них 143 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У четвер з Куп’янського району Харківської області евакуювали 43 людини, з них 4 — це діти. Такі дані у п’ятницю назвав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп’янського району.
За 17 серпня вивезено 43 людини, в тому числі 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю”, — написав він в Telegram.
За його словами, всього за період проведення обов’язкової евакуації з 9 серпня евакуйовано 526 людей, в тому числі 143 дитини.
На місці працюють понад 14 волонтерських організацій.
Як зазначив Синєгубов, усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує надається безкоштовне житло.
Нагадаємо
9 серпня керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про оголошення обов’язкової евакуації. Людей евакуйовують із 37 населених пунктів Куп’янського району області.