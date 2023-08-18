Из Купянского района Харьковщины в начале эвакуации вывезли 526 человек, из них 143 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В четверг из Купянского района Харьковской области эвакуировали 43 человека, из них 4 — это дети. Такие данные в пятницу назвал начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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“Продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района.
За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе 4 детей, 26 женщин и 5 лиц с инвалидностью”, — написал он в Telegram.
По его словам, всего за период проведения обязательной эвакуации с 9 августа эвакуировано 526 человек, в том числе 143 ребенка.
На месте работают более 14 волонтерских организаций.
Как отметил Синегубов, все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и другую помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье.
Напомним
9 августа руководитель Купянской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Купянского района области.