Війська рф обстріляли населені пункти Харківщини: поранено двох осіб, пошкоджені житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби вели вогонь по населених пунктах п'яти районів Харківської області - Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє осіб, зазнали пошкоджень житлові будинки, інформує УНН з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, близько 1:00 ночі росіяни обстріляли Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства, у Вовчанську - будинок. Попередньо, без постраждалих.
Минулої доби окупанти вели вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Також загарбники 18 серпня обстріляли з танка село Козача Лопань Харківського району. Унаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач.
Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв село Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі. У Чернещині Ізюмського району внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.
Нагадаємо
17 серпня з Куп’янського району Харківської області евакуювали 43 людини, з них 4 — це діти.