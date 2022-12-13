Войска рф обстреляли Донецкую область на разных участках фронта: есть погибшие и пострадавшие

Детали



По словам Кириленко, ситуация в регионе на утро 13декабря такова:





На Волновахском направлении под огонь попал Угледар – повреждены 4 дома, без жертв.

под огонь попал Угледар – повреждены 4 дома, без жертв.

На Донецком направлении за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская громада - в Горняке 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены 9 многоэтажек и хозяйственное сооружение; помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки - без пострадавших.

за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская громада - в Горняке 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены 9 многоэтажек и хозяйственное сооружение; помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки - без пострадавших.

На Горловском направлении россияне активно стреляли по Бахмуту: поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.

россияне активно стреляли по Бахмуту: поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.

На Лисичанском направлении около 40 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской громады.

около 40 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской громады.

Дополнение

Российские оккупанты за 12 декабря в Донецкой области убили троих мирных жителей, еще 16 – ранили.