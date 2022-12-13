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Войска рф обстреляли Донецкую область на разных участках фронта: есть погибшие и пострадавшие

Киев • УНН

 • 3471792 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оккупационные войска рф вчера вечером и ночью продолжали стрелять по гражданским по всей линии фронта Донецкой области. В результате атак врага есть значительные повреждения домов. По предварительной информации, стало известно о 2 погибших, еще 12 гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

Детали 

По словам Кириленко, ситуация в регионе на утро 13декабря такова:

  • На Волновахском направлении под огонь попал Угледар – повреждены 4 дома, без жертв.
  • На Донецком направлении за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская громада - в Горняке 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены 9 многоэтажек и хозяйственное сооружение; помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки - без пострадавших.
  • На Горловском направлении россияне активно стреляли по Бахмуту: поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.
  • На Лисичанском направлении около 40 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской громады. 

Дополнение

Российские оккупанты за 12 декабря в Донецкой области убили троих мирных жителей, еще 16 – ранили.

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