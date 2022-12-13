Війська рф обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: є загиблі та поранені

Деталі



За словами Кириленка, ситуація в регіоні на ранок 13 грудня така:





На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар - пошкоджено 4 будинки, без жертв.

під вогонь потрапив Вугледар - пошкоджено 4 будинки, без жертв.

На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала Курахівська громада - у Гірнику 2 людини загинули, 12 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду; приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки - без постраждалих.

за попередню добу найбільше постраждала Курахівська громада - у Гірнику 2 людини загинули, 12 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду; приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки - без постраждалих.

На Горлівському напрямку росіяни активно стріляли по Бахмуту: пошкоджено житловий будинок та Центр молоді, повністю вигоріла будівля коледжу. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Торецької і Соледарської громад.

росіяни активно стріляли по Бахмуту: пошкоджено житловий будинок та Центр молоді, повністю вигоріла будівля коледжу. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Торецької і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.

близько 40 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Доповнення

Російські окупанти за 12 грудня у Донецькій області вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранили.