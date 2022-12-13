Війська рф обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вчора ввечері та вночі продовжували стріляти по цивільних по всій лінії фронту Донецької області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження будинків. За попередньою інформацією, стало відомо про 2 загиблих, ще 12 цивільних дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
Деталі
За словами Кириленка, ситуація в регіоні на ранок 13 грудня така:
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- На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар - пошкоджено 4 будинки, без жертв.
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- На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала Курахівська громада - у Гірнику 2 людини загинули, 12 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду; приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки - без постраждалих.
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- На Горлівському напрямку росіяни активно стріляли по Бахмуту: пошкоджено житловий будинок та Центр молоді, повністю вигоріла будівля коледжу. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Торецької і Соледарської громад.
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- На Лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.
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Доповнення
Російські окупанти за 12 грудня у Донецькій області вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранили.