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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 23157 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Війська рф обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: є загиблі та поранені

Війська рф обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 3471793 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вчора ввечері та вночі продовжували стріляти по цивільних по всій лінії фронту Донецької області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження будинків. За попередньою інформацією, стало відомо про 2 загиблих, ще 12 цивільних дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

За словами Кириленка, ситуація в регіоні на ранок 13 грудня така:

  • На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар - пошкоджено 4 будинки, без жертв.
  • На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала Курахівська громада - у Гірнику 2 людини загинули, 12 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду; приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки - без постраждалих.
  • На Горлівському напрямку росіяни активно стріляли по Бахмуту: пошкоджено житловий будинок та Центр молоді, повністю вигоріла будівля коледжу. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Торецької і Соледарської громад.
  • На Лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Доповнення

Російські окупанти за 12 грудня у Донецькій області вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранили.

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