Войска Молдовы примут участие в международных учениях в Румынии

Детали

Военные мотострелковой бригады имени Штефана чел Маре пройдут тренировки вместе с 10 тысячами военных из 12 стран: Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Черногории, США, Польши, Португалии и Нидерландов.

Учения пройдут на военных полигонах в шести уездах Румынии. Цель учений - повысить оперативную совместимость на многонациональном уровне.

Министерство обороны Молдовы отметило, что участие контингента армии Молдовы в "Saber Guardian 2023" проходит в соответствии с планом внешней деятельности на 2023 год.

Молдавские военные отправятся в Румынию 29 мая в составе колонны военной техники.





