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13 марта, 19:26 • 48470 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104794 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107735 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107895 просмотра

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13 марта, 10:29 • 95651 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110387 просмотра

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Войска Молдовы примут участие в международных учениях в Румынии

Войска Молдовы примут участие в международных учениях в Румынии

Киев • УНН

 • 408642 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Армия Молдовы присоединилась к многонациональным учениям "Saber Guardian 2023", которые проходят в Румынии с 29 мая по 9 июня, пишет Newsmaker, передает УНН.

Детали 

Военные мотострелковой бригады имени Штефана чел Маре пройдут тренировки вместе с 10 тысячами военных из 12 стран: Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Черногории, США, Польши, Португалии и Нидерландов.

Учения пройдут на военных полигонах в шести уездах Румынии. Цель учений - повысить оперативную совместимость на многонациональном уровне. 

Министерство обороны Молдовы отметило, что участие контингента армии Молдовы в "Saber Guardian 2023" проходит в соответствии с планом внешней деятельности на 2023 год.

Молдавские военные отправятся в Румынию 29 мая в составе колонны военной техники.



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