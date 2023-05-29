Війська Молдови візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Армія Молдови доєдналась до багатонаціональних навчань "Saber Guardian 2023", які проходять в Румунії з 29 травня по 9 червня, пише Newsmaker, передає УНН.
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Військові мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре пройдуть тренування разом із 10 тисячами військових з 12 країн: Албанії, Болгарії, Італії, Франції, Греції, Північної Македонії, Румунії, Чорногорії, США, Польщі, Португалії та Нідерландів.
Навчання пройдуть на військових полігонах у шести повітах Румунії. Мета навчань - підвищити оперативну сумісність на багатонаціональному рівні.
Міністерство оборони Молдови зауважило, що участь контингенту армії Молдови в "Saber Guardian 2023" проходить відповідно до плану зовнішньої діяльності на 2023 рік.
Молдовські військові вирушать до Румунії 29 травня у складі колони військової техніки.