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Войска хунты Мьянмы сожгли более 400 домов крестьян

Войска хунты Мьянмы сожгли более 400 домов крестьян

Киев • УНН

 • 19915 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правительственные солдаты хунты сожгли сотни домов деревень на северо-западе страны, в поисках членов ополчения, которое выступает против военного правления. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Жители деревни Мвэ Тонэ заявили в четверг, что 200 из 250 домов там были уничтожены огнем, а также почти 200 из 800 домов в соседнем селе Пан. Подобные данные сообщают СМИ Мьянмы.

На фото видно, что огнем уничтожено водяные насосы, тракторы и транспортные средства, жертвами также стали сельскохозяйственные животные.

Государственная газета Myanma Alinn Daily утверждала, что 200 домов села Ма Хти, примерно в 15 километрах к западу от сел Мвэ Тонэ и Пан, были сожжены членами сил обороны сопротивления во время боя с армейскими войсками в воскресенье.

Жители села Мвэ Тонэ сказали, что вертолеты прибыли, чтобы забрать солдат рано утром во вторник, но жители обеих деревень все еще боятся их возвращения. По их словам, около 10 000 человек из нескольких деревень в этом районе оставались в джунглях.

Дополнение

Армия Мьянмы имеет репутацию использования поджогов как одной из своих тактик в операциях по борьбе с повстанцами. Считается, что войска сожгли до 200 деревень в ходе жестокой кампании 2017 года в западном штате Ракхайн, которая заставила более 700 000 мусульманских жителей деревни рохинджа искать безопасности через границу в Бангладеш.

Армию обвиняют в преступлениях против человечества и геноциде за действия против рохинджа, которые также включали убийства и изнасилования мирных жителей. В их нынешней кампании против противников военного правления их снова обвиняют в уничтожении домов и убийствах мирного населения.

Тактика правительства также вызвала огромный гуманитарный кризис: более 300 000 человек по всей стране были перемещены из своих домов, а конфликт часто мешает им получить помощь.

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