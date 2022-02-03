Війська хунти М'янми спалили понад 400 будинків селян
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Урядові солдати хунти спалили сотні будинків сіл на північному заході країни, шукаючи членів ополчення, яке виступає проти військового правління. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.
Деталі
Мешканці села Мве Тоне заявили в четвер, що 200 з 250 будинків там були знищені вогнем, а також майже 200 з 800 будинків у сусідньому селі Пан. Подібні дані повідомляють ЗМІ М'янми.
На фото видно, що вогнем знищено водяні насоси, трактори та транспортні засоби, жертвами також стали сільськогосподарські тварини.
Державна газета Myanma Alinn Daily стверджувала, що 200 будинків села Ма Хті, приблизно в 15 кілометрах на захід від сіл Мве Тоне і Пан, були спалені членами сил оборони опору під час бою з армійськими військами в неділю.
Жителі села Мве Тоне сказали, що вертольоти прибули, щоб забрати солдатів рано вранці у вівторок, але жителі обох сіл все ще бояться їхнього повернення. За їх словами, близько 10 000 людей з кількох сіл у цьому районі залишалися в джунглях.
Доповнення
Армія М’янми має репутацію використання підпалів як однієї зі своїх тактик в операціях з боротьби з повстанцями. Вважається, що війська спалили до 200 сіл у ході жорстокої кампанії 2017 року в західному штаті Ракхайн, яка змусила понад 700 000 мусульманських жителів села рохінджа шукати безпеки через кордон у Бангладеш.
Армію звинувачують у злочинах проти людства та геноциді за дії проти рохінджа, які також включали вбивства та зґвалтування мирних жителів. У їхній нинішній кампанії проти противників військового правління їх знову звинувачують у знищенні будинків та вбивствах мирного населення.
Тактика уряду також спричинила величезну гуманітарну кризу: понад 300 000 людей по всій країні були переміщені зі своїх домівок, а конфлікт часто заважає їм отримати допомогу.