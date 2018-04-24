Вышел трейлер украинского мистического триллера "Брама"

"Брама" - это экранное воплощение известной пьесы Павла Арье "В начале и в конце времен", что в постановках разных режиссеров с бешеным успехом прошла на сценах украинских и зарубежных театров.

В киноленте Владимира Тихого изображена мистика, волшебные существа и суровые реалии жизни в новом взгляде на Чернобыльскую зону отчуждения.

Несколько слоев грима до неузнаваемости изменили и вдвое состарили исполнительницу главной роли - украинский актрису Ирму Витовскую, которая перевоплотилась в образ бабушки на имя Фрося. Она разговаривает с русалками, ест галлюциногенные грибы, а когд-то, во время войны, зарезала двенадцать эсэсовцев.

Премьера фільма "Брама" состоится 26 июля 2018 года.

Напомним, вышел трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры".