Вийшов трейлер українського містичного трилера "Брама"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Держкіно презентувало трейлер створеного за підтримки агенства містичного трилера "Брама", передає УНН.
"Брама" - це екранне втілення відомої п’єси Павла Ар’є "На початку і наприкінці часів", що в постановках різних режисерів із шаленим успіхом пройшла на сценах українських і закордонних театрів.
У кінострічці Володимира Тихого зображена містика, чарівні істоти та суворі реалії життя в новому погляді на Чорнобильську зону відчуження.
Декілька шарів гриму до невпізнання змінили та вдвічі зістарили виконавицю головної ролі – українську актрису Ірму Вітовську, яка перевтілилась у образ бабці на ім'я Пріся. Вона розмовляє з русалками, їсть галюциногенні гриби, а колись, за війни, зарізала дванадцятьох есесівців.
Прем'єра "Брами" відбудеться 26-го липня 2018 року.
Нагадаємо, вийшов трейлер фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри".