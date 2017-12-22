Войны между государственными институтами должны быть прекращены - Гройсман

"Я считаю, что чиновники должны сконцентрироваться на выполнении своих задач и своих полномочий. И очень важно, чтобы мы прекратили в Украине войну между различными государственными институтами", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, В.Гройсман считает, что конфликт Гнерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра финансов Александра Данилюка не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Напомним, 21 декабря Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, и поэтому Генпрокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку.