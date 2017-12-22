Війни між державними інституціями мають бути припинені - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Війни між державними інституціями в Україні мають бути припинені. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, коментуючи заяви міністра фінансів Олександра Данилюка та Генпрокурора Юрія Луценка, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, що чиновники мають сконцентруватися на виконанні своїх завдань і своїх повноважень. І дуже важливо, щоб ми припинили в Україні війну між різними державними інституціями”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман вважає, що конфлікт Гнерального прокурора України Юрія Луценка та міністра фінансів Олександра Данилюка не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, 21 грудня О.Данилюк заявив, що Генеральна прокуратура України перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників ПриватБанку, і тому Генпрокурор Юрій Луценко має піти у відставку.