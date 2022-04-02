Война полностью обвалила рынок новых автомобилей - ассоциация

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"За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей. По сравнению с ковидным, но мирным 2021 годом, мартовские реализации новых машин упали в шестнадцать с половиной раз", - сообщили в ассоциации.

Детали

По данным Укравтопрома, наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили марки Renault. На втором месте Toyota. Третий результат у Skoda.

Всего, за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, указали в ассоциации.

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