Война полностью обвалила рынок новых автомобилей - ассоциация
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Война полностью обвалила рынок новых автомобилей, в марте продажи упали в шестнадцать с половиной раз, сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Цитата
"За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей. По сравнению с ковидным, но мирным 2021 годом, мартовские реализации новых машин упали в шестнадцать с половиной раз", - сообщили в ассоциации.
Детали
По данным Укравтопрома, наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили марки Renault. На втором месте Toyota. Третий результат у Skoda.
Всего, за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, указали в ассоциации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительское удостоверение и техпаспорт в "Дія" приравняли к бумажным