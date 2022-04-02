Війна вщент обвалила ринок нових авто - асоціація

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"За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано всього 546 нових легкових авто. У порівнянні з ковідним, але мирним 2021 роком, березневі реалізації нових машин впали у шістнадцять з половиною разів", - повідомили в асоціації.

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За даними Укравтопрому, найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі марки Renault. На другому місці Toyota. Третій результат у Skoda.

Усього, за перший квартал поточного року, українці придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, вказали в асоціації.

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