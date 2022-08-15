Война в Украине отвлекает внимание от угрозы голода - Папа Римский

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"Люди этого региона, которые и так живут в очень опасных условиях, сейчас находятся в смертельной опасности из-за засухи", - подчеркнул Папа Франциск во время еженедельного выступления на площади Святого Петра.

"К сожалению, война (в Украине - ред.) отвлекла внимание, но это цели, требующие максимальной преданности — борьба с голодом, здравоохранение, образование", - сказал он.

Детали

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что в следующем месяце она может официально объявить голод в восьми сомалийских регионах, если скот будет продолжать погибать, цены на основные товары будут расти и гуманитарная помощь не будет охватывать наиболее уязвимые слои населения.

Франциск сказал паломникам и туристам на площади, что хочет привлечь внимание "к серьезному гуманитарному кризису, поразившему Сомали и некоторые районы приграничных стран". Он выразил надежду на то, что международное сообщество сможет "эффективно отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию".

Ранее

Папа Франциск 7 августа приветствовал отплытие украинских зерновозов, ранее заблокированных россией, и заявил, что этот прорыв может стать образцом для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.